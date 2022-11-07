Личка – о продлении контракта с "Оренбургом": я доволен, не убегаю, и если клуб хочет, чтобы я остался, я не против

Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка заявил, что не против продлить контракт с оренбургским клубом.

Фото: ФК "Оренбург"





Марцел Личка работает главным тренером футбольного клуба "Оренбург" с августа 2020 года. Контракт чешского специалиста с клубом действует до 30 июня 2023 года. При нем "Оренбург" поднялся лигой выше – из Футбольной национальной лиги перешел в Российскую премьер-лигу. Случилось это через стыковые матчи с "Уфой", которую команда Марцела Лички обыграла по сумме двух встреч минувшим летом. На данный момент и после шестнадцати туров РПЛ "Оренбург" располагается на восьмом месте в турнирной таблице. – Как у меня дела с контрактом? Клуб разговаривает, мы говорим с Андреевым всегда. Я доволен, не убегаю, и если клуб хочет, чтобы я остался, я не против. Мы сделали неплохую работу с клубом и штабом. Я хочу развиваться и сделать шаг вперед, но я никуда не спешу, – цитирует Личку "РБ Спорт" Марцел Личка работает главным тренером футбольного клуба "Оренбург" с августа 2020 года. Контракт чешского специалиста с клубом действует до 30 июня 2023 года. При нем "Оренбург" поднялся лигой выше – из Футбольной национальной лиги перешел в Российскую премьер-лигу. Случилось это через стыковые матчи с "Уфой", которую команда Марцела Лички обыграла по сумме двух встреч минувшим летом. На данный момент и после шестнадцати туров РПЛ "Оренбург" располагается на восьмом месте в турнирной таблице.