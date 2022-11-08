– У "Зенита" был сбор команды перед тренировкой, команда собирается примерно в 11 утра. Дима принял в нем участие. Сейчас идет тренировка, Дима находится на базе и готовится с командой, – приводит слова Талаева "СЭ".
Напомним, что центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков был заменен по ходу первого тайма матча 16-ого тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата". Команда Сергея Семака уступила в той игре со счетом 1:2, а Чистяков допустил ключевую ошибку при втором пропущенном голе и чуть не стал виновником пенальти в собственные ворота. Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после матча рассказал, что Дмитрий будет отстранен от основного состава.
Агент Чистякова: Дмитрий сейчас присутствует на базе и готовится с командой к следующему матчу
Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев заявил, что игрок находится в расположении первой команды.
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