- Сказал ребятам, что в жизни бывают сложные моменты. Конечно, уступать с таким счетом стыдно. Мы хотели поиграть в футбол на встречных курсах. Но почему-то забыли об обороне и о том, кто нам противостоит. В "Зените" всю игру делают бразильцы. К их креативу мы оказались не готовы. В РПЛ в этом сезоне никто не отберет у питерцев чемпионство, - приводит слова Лички "СЭ".
Напомним, что в 9 туре РПЛ "Оренбург" в гостях разгромно проиграл "Зениту" со счетом 0:8. Еще в пером тайме оренбургская команда пропустила 5 мячей. В этой встречи хет-трик сделал бразильский полузащитник Вендел. Также два мяча забил Малком. После матча Личка взял вину на себя и назвал поражение "стыдным". Также тренер отметил, что не собирается играть в закрытом стиле, так как любит футбол.
Марцел Личка возглавил "Оренбург" в 2020 году. В прошлом сезоне наставник смог вывести команду в РПЛ, обыграв в стыковых матчах "Уфу". В этом сезоне "Оренбург" располагается на 9 месте, имея на своем счету 22 очка.
"Зенит" с 39 очками находится на первом месте, отрыв от "Спартака" составляет 6 очков.
Личка – о разгроме от "Зенита": к креативу бразильцев мы оказались не готовы. Никто не отберет у питерцев чемпионство.
Наставник "Оренбурга" оценил разгромное поражение от "Зенита" (0:8) в 9 туре РПЛ и высказал мнение, что никто не сможет отобрать чемпионство у сине-бело-голубых.
Фото: РИА Новости