"Гаранин может возглавить "Пари НН"? Я данную информацию не комментирую. У нас большой список кандидатов на пост главного тренера клуба. Когда будет назначен новый тренер? Посмотрим, мы не торопимся с выбором", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что старший тренер "Сочи" является одним из кандидатов на смену наставнику нижегородцев Михаилу Галактионову, который в ближайшее время возглавит "Локомотив".
До этого сообщалось, что Гаранин был уволен из сочинского коллектива и уже покинул расположение клуба, а руководить командой до зимнего трансферного окна будет Александр Точилин.
"Гаранин? У нас большой список кандидатов". В "Пари НН" заявили о поиске нового главного тренера
Генеральный директор "Пари Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможности назначения главным тренером клуба Вадима Гаранина.
Фото: РИА Новости