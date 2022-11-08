"Мы – чемпионы? Разумеется, нет. Перед нами стоит чёткая и понятная задача, мы шаг за шагом движемся к ней, но вешать медали на шею ещё слишком рано", - цитирует бразильца "Чемпионат".
"Зенит" удерживает лидерство в таблице чемпионата страны. Подопечные Сергея Семака набрали 39 очков в 16 матчах, тогда как в активе "Спартака", который занимает второе место, 33 балла.
В матче 17-го тура Премьер-лиги сине-бело-голубые в Москве встретятся с "Торпедо", матч пройдет 12 ноября и начнется в 16:30 мск.
Клаудиньо: "Зенит" – чемпион? Вешать медали на шею ещё слишком рано
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо поделился мнением, можно ли считать сине-бело-голубыми чемпионами текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги.
Фото: "Чемпионат"