"У меня ведь и травм таких никогда в жизни не было, чтобы надолго выбыть из игры. Морально я был опустошён, потому что мне хотелось быть на поле, рядом с партнёрами по команде, делать то, что я люблю делать больше всего на свете — играть в футбол", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Клаудиньо получил травму во время матча четвертого тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Ахматом" и был вынужден покинуть поле. Его заменили Зелимхан Бакаев. В общей сложности бразильский хавбек пропустил 4 матча коллектива из Санкт-Петербурга и вновь появился на поле во втором тайме встречи со "Спартаком". Он вышел вместо форварда Матео Кассьерры на 66-й минуте игры.
Клаудиньо – о переживаниях в период восстановления: у меня таких травм в жизни не было
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо высказался о своих переживаниях во время восстановления после травм.
Фото: ФК "Зенит"