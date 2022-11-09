По данным источника, в турецком Белеке пройдут все три зимних сбора самарцев.
Напомним, "Крылья Советов" занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 16 туров. В активе команды Игоря Осинькина 20 набранных очков. В последнем матче самарцы переиграли в гостях "Торпедо" (2:0).
В заключительном туре первой части сезона "Крылья" на своем поле принимают "Ростов". Встреча пройдет в ближайшую субботу, 12 ноября. После этого команде до зимней паузы останется провести еще два матча в Кубке России.
Metaratings: "Крылья Советов" отправятся в Турцию на зимние сборы
Зимние сборы "Крыльев Советов" пройдут в Турции.
Фото: ПФК "Крылья Советов"