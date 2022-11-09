Напомним, ранее стало известно, что будет создан совет ветеранов "Спартака". Его главой стал экс-тренер красно-белых Олег Романцев, а почетным президентом - Никита Симонян. Целью совета называется сохранение клубных традиций и помощь ветеранам клуба и их семьям. В составе совета не оказалось Евгения Ловчева.
"Обидно ли мне? Думаю, такое любому человеку будет обидно, который отдал жизнь…Сегодняшние руководители клуба, не позвав меня — легендарного спартаковца, расписываются в том, что всё это для галочки", - цитирует Ловчева Legalbet.
Ловчев - о совете ветеранов "Спартака": не позвали меня - легендарного спартаковца
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев отреагировал на невключение в совет ветеранов клуба.
Фото: "КП"