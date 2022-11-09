"У меня есть информация, что Изидор не вернется. Он воспользуется правом на приостановку контракта. Он хочет уехать. Его здесь держало агентство Рангника", - сказал Гурцкая.
Напомним, Вильсон Изидор выступает за "Локомотив" с января этого года. Французский форвард перебрался из "Монако" за сумму порядка 3 млн евро. С того момента он провел за "железнодорожников" 27 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. При этом в нынешнем сезоне на его счету пока всего 2 забитых гола.
Контракт Изидора с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
Источник: ютуб-канал "Это футбол, брат".
Тимур Гурцкая: Изидор не вернется в "Локомотив" после паузы. Он хочет уехать
Агент Тимур Гурцкая заявил, что Вильсон Изидор близок к уходу из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"