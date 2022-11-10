"Зенит" в своих социальных сетях объявил, что проведет два зимних сбора в Катаре и ОАЭ. С 15 января по 28 января сине-бело-голубые проведут первый сбор в Дохе. 1 февраля команда отправится на второй сбор в ОАЭ, где пробудет до 14 февраля. "Зенит" планирует провести ряд товарищеских матчей, о соперниках будет объявлено позднее.
"Зенит" располагается на первой строчке в таблице РПЛ, имея в своем активе 39 очков. Петербуржский клуб опережает "Спартак" на шесть очков. До зимней паузы сине-бело-голубые проведут 3 матча, в рамках РПЛ команда сыграет в гостях с "Торпедо", а в кубке встретится с "Факелом" и "Спартаком".
"Зенит" проведет два сбора в Катаре и ОАЭ
Стали известно, где "Зенит" проведет зимние сборы.
Фото: ФК "Зенит"