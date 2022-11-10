Московский ЦСКА определился с местом проведения зимних тренировочных сборов, сообщают СМИ. По данным источника, один из сборов "армейцев" во время зимней паузы пройдет в Турции, другой - в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее красно-синие в течение 13 лет (с 2010 по 2022 год) неизменно проводили зимние тренировочные сборы в испанском Кампоаморе.
После 16 туров Российской премьер-лиги ЦСКА находится на четвертом месте, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 10 очков, от занимающего третью строчку "Ростова" - 3 очка.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings.ru: ЦСКА впервые с 2009 года проведет зимние сборы не в испанском Кампоаморе
По информации источника, зимние межсезонные сборы ЦСКА в текущем сезоне пройдут в Турции и ОАЭ.
Фото: ПФК ЦСКА