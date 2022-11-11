"Он поехал туда, видимо, поняв, что в Питере в него не особо верят. Артём — не только яркий, но и самолюбивый человек… Надо понимать, что он уже с горочки идёт… Наверное, и с зарплатой вопрос может влиять, непонятно, кто её потянет", — цитирует ветерана красно-белых "Матч ТВ".
О расторжении контракта между "Адана Демирспор" и Дзюбой было объявлено в начале ноября. Российский нападающий успел провести 4 матча в текущем чемпионате Турции и отметиться одним голом.
В СМИ сообщалось, что 34-летний футболист может продолжить карьеру в "Торпедо". Также назывались варианты с переходом в "Рубин" или другой турецкий клуб.
Ловчев: непонятно, кто потянет зарплату Дзюбы. Но надо понимать, что он уже с горочки идёт
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о расторгнувшем контракт с "Адана Демирспор" форварде Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Адана Демирспор"