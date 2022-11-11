Пресс-атташе "Химок" - о слухах про распродажу в клубе: кардинальных изменений не планируется

Пресс-атташе "Химок" Илья Кузнецов прокомментировал информацию о том, что клуб планирует выставить на трансфер большое количество игроков

Фото: ФК "Химки"





Ранее сегодня журналист Сергей Ильев заявил, что по его информации, "Химки" выставят на трансфер около 10 игроков в зимнее трансферное окно. Объявление об этом планируется после матча 17-го тура РПЛ против "Сочи". В списке на выход упомянуты Илья Кухарчук, Денис Глушаков и Дмитрий Тихий.



После 16 туров "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды "Мы не рассматриваем такие варианты. Кардинальных изменений не планируется", - цитирует Кузнецова Sport24 Ранее сегодня журналист Сергей Ильев заявил, что по его информации, "Химки" выставят на трансфер около 10 игроков в зимнее трансферное окно. Объявление об этом планируется после матча 17-го тура РПЛ против "Сочи". В списке на выход упомянуты Илья Кухарчук, Денис Глушаков и Дмитрий Тихий.После 16 туров "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Спартака Гогниева 12 набранных очков. В прошлом туре подмосковный клуб одержал первую победу с августа, обыграв "Оренбург".