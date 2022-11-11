– "Зенит" сделает все, чтобы добиться успеха, потому что в прошлом туре была незапланированная потеря трех очков. "Торпедо" находится в яме: команда регулярно проигрывает и не может набрать очки. Они попытаются навязать массированную оборону, но фаворитом является, конечно же, "Зенит", – цитирует Тарханова Metaratings.
"Торпедо" примет "Зенит" в "Лужниках" завтра, 12 ноября. Стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени. "Зенит" в предыдущем туре сенсационно уступил дома грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2 и пропущенным голом на первой минуте. "Торпедо" также допустил домашнюю осечку, проиграв самарским "Крыльям Советов" (0:2). Перед стартом семнадцатого тура команда Сергея Семака идет первой в таблице, а "Торпедо", возглавляемое Андреем Талалаевым, замыкает ее.
Андрей Тихонов: "Зенит" сделает все, чтобы добиться успеха в матче с "Торпедо"
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 17-го тура РПЛ между "Торпедо" и "Зенитом".
Фото: ТАСС