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Галактионов уходит с поста главного тренера "Пари НН". Ранее сообщалось, что он возглавит "Локомотив"

Михаил Галактионов покидает должность главного тренера "Пари НН" после домашней победы над грозненским "Ахматом" (3:2).
Фото: "Матч ТВ"
– Михаил Галактионов на пресс-конференции поблагодарил клуб, команду, город. Михаил Михайлович объявил о завершении работы в "Пари НН", – передает сам клуб в своем телеграм-канале.

Михаил Галактионов был назначен главным тренером "Пари НН" в июне 2022 года. Он совмещает работу в клубе с должностью главного тренера молодежной сборной России. Соглашение Михаила с нижегородским клубом действовало до лета 2024 года, но заканчивается досрочно. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что Галактионов является главным претендентом на место нового главного тренера "Локомотива". Сегодня "Пари НН" дома одержало победу над грозненским "Ахматом" со счетом 3:2.


Галактионов Пари НН
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