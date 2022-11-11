– Михаил Галактионов на пресс-конференции поблагодарил клуб, команду, город. Михаил Михайлович объявил о завершении работы в "Пари НН", – передает сам клуб в своем телеграм-канале.
Михаил Галактионов был назначен главным тренером "Пари НН" в июне 2022 года. Он совмещает работу в клубе с должностью главного тренера молодежной сборной России. Соглашение Михаила с нижегородским клубом действовало до лета 2024 года, но заканчивается досрочно. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что Галактионов является главным претендентом на место нового главного тренера "Локомотива". Сегодня "Пари НН" дома одержало победу над грозненским "Ахматом" со счетом 3:2.
Галактионов уходит с поста главного тренера "Пари НН". Ранее сообщалось, что он возглавит "Локомотив"
Михаил Галактионов покидает должность главного тренера "Пари НН" после домашней победы над грозненским "Ахматом" (3:2).
Фото: "Матч ТВ"