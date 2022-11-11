Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
3 - 2 3 2
АхматЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
1 - 0 1 0
Кремонезе2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
4 - 2 4 2
Боруссия Д2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
0 - 1 0 1
Ницца2 тайм
Сделать ставку

Андрей Тихонов – о матче "Крылья Советов" – "Ростов": гости захотят закрепить свой успех и опередить "Спартак"

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился своими ожиданиями от матча 17-ого тура РПЛ "Крылья Советов" – "Ростов".
Фото: Коммерсантъ
– "Ростов" в тройке лидеров и даже опережает ЦСКА на три очка. Конечно, они захотят закрепить свой успех и оторваться, чтобы сохранить положение, возможно, даже опередить "Спартак". Команды приблизительно равны по силам, но "Ростов" более стабилен. Поэтому думаю, что он не проиграет и может быть даже выиграет, – приводит слова Тихонова Metaratings.

Самарские "Крылья Советов" примут на своем поле "Ростов" уже завтра, в 14:00 по московскому времени. После шестнадцати сыгранных туров "Крылья" занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (20 очков), а "Ростов" располагается на третьей строчке (32 очка), отставая от московского "Спартака" на одно очко и от лидирующего "Зенита" на семь. В предыдущем туре "Ростов" дома обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1. Голы в той встрече забивали Щетинин с Глебовым у хозяев и Тюкавин у гостей. "Крылья Советов" неделю назад обыграли на выезде московское "Торпедо" (2:0).


Тихонов Крылья Советов Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Новости РПЛ

11 ноября
Тимур Сулейманов: мы в "Пари НН" будем скучать по Галактионову, он – отличный тренер
Валуев: как болельщик "Зенита" хотел бы видеть Дзюбу в команде 2
Андрей Тихонов – о матче "Крылья Советов" – "Ростов": гости захотят закрепить свой успех и опередить "Спартак"
Кормильцев: не думаю, что Дзюба в "Торпедо" сработается с Талалаевым – две слишком противоречивые личности
Главный тренер "Ахмата" Ташуев: "Пари НН" больше хотел победить сегодня. Нам, возможно, не хватило эмоций
Галактионов – об уходе из "Пари НН": мы остаемся и расстаемся друзьями. Благодарен клубу, давшему шанс молодому тренеру
Галактионов уходит с поста главного тренера "Пари НН". Ранее сообщалось, что он возглавит "Локомотив" 1
Бушманов: нравится то, как Абаскаль работает с молодыми футболистами "Спартака" 1
"Пари НН" удержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" 3
Сенников – о переходе на систему "весна-осень": в летний перерыв поля простаивают, а играть приходится в ноябре 5
Кечинов: "Спартак" сильнее "Локомотива" и по игре, и по составу 1
Андрей Тихонов: "Зенит" сделает все, чтобы добиться успеха в матче с "Торпедо" 2
Пресс-атташе "Химок" - о слухах про распродажу в клубе: кардинальных изменений не планируется
Камоцци: успех "Спартака" обусловлен гигантской работой Ваноли. Сейчас Абаскаль пожинает плоды 23
Агент Бальде: Кейта все время был в Москве и тренировался с личным тренером
-