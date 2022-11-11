– "Ростов" в тройке лидеров и даже опережает ЦСКА на три очка. Конечно, они захотят закрепить свой успех и оторваться, чтобы сохранить положение, возможно, даже опередить "Спартак". Команды приблизительно равны по силам, но "Ростов" более стабилен. Поэтому думаю, что он не проиграет и может быть даже выиграет, – приводит слова Тихонова Metaratings.
Самарские "Крылья Советов" примут на своем поле "Ростов" уже завтра, в 14:00 по московскому времени. После шестнадцати сыгранных туров "Крылья" занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (20 очков), а "Ростов" располагается на третьей строчке (32 очка), отставая от московского "Спартака" на одно очко и от лидирующего "Зенита" на семь. В предыдущем туре "Ростов" дома обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1. Голы в той встрече забивали Щетинин с Глебовым у хозяев и Тюкавин у гостей. "Крылья Советов" неделю назад обыграли на выезде московское "Торпедо" (2:0).
Андрей Тихонов – о матче "Крылья Советов" – "Ростов": гости захотят закрепить свой успех и опередить "Спартак"
Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился своими ожиданиями от матча 17-ого тура РПЛ "Крылья Советов" – "Ростов".
Фото: Коммерсантъ