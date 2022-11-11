"Я уже не раз говорил, что по итогам этой аренды хотел бы стать полноценным игроком "Зенита". И тогда совершенно точно хотел бы начать изучать русский более серьезно — с преподавателем. Безусловно важно знать язык той страны, где играешь", - цитирует бразильца "Матч ТВ".
Напомним, Иван выступает за «Зенит» на правах аренды из "Коринтианса". Он перешел в питерский коллектив летом вместе с полузащитником Густаво Мантуаном и проведет в составе сине-бело-голубых ближайший сезон.
"Зенит" подходит к 17-му туру в статусе лидера чемпионата России. Подопечные Сергея Семака оторвались от идущего на втором месте "Спартака" на 6 очков.
Иван: хочу стать полноценным игроком "Зенита" по итогам аренды
Вратарь "Зенита" Иван высказался о целях, которые он ставит перед собой в клубе из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"