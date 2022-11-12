"Сейчас с "Зенитом" никто не может тягаться, но они зачем-то из года в год создают иллюзию, что находятся в чемпионской гонке. Постоянно вопят о возможном чемпионстве, держат своих болельщиков за дурачков. Да Россию быстрее вернут в еврокубки, чем "Спартак" станет чемпионом", — цитирует Канчельскиса Sport24.
"Спартак" с 33-мя очками в активе занимает второе место в таблице Российской Премьер-лиги, отставание от "Зенита" составляет 6 баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля не потерпели ни одного поражения в последних 10-ти встречах – в том числе обыграли "Локомотив" и "Зенит", поделили очки с ЦСКА.
Сегодня красно-белые сыграют против "Локомотива" на "РЖД Арене" в рамках 17-го тура чемпионата страны.
Канчельскис: "Спартак" вопит о чемпионстве – быстрее Россию вернут в еврокубки, чем это произойдет
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах "Спартака" на чемпионство в РПЛ.
Фото: РИА Новости