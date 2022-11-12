- Норманн завершает этап восстановления после травмы плеча. Сможет ли он сыграть с ЦСКА? Пока не комментируем, - приводит комментарий пресс-службы "Динамо" "СЭ".
26-летний полузащитник Матиас Норманн стал игроком "Динамо" осенью этого года. Норвежец перешел на правах аренды из "Ростова". По сообщениям СМИ, игрок может быть выкуплен по окончанию сезона за 6 миллионов евро. За бело-голубых игрок провел 6 матчей, результативных действий не совершал. В матче 12 тура РПЛ против ЦСКА (1:1) норвежец получил повреждение плеча и не смог продолжить встречу. После чего футболист на поле не появлялся.
"Динамо" у себя дома примет ЦСКА в рамках 17 тура РПЛ, игра пройдет 13 октября.
"Динамо": Норманн завершает восстановление после травмы плеча
В пресс-службе "Динамо" рассказали, на каком этапе восстановления от травмы находится опорный полузащитник Матиас Норманн.
Фото: ФК "Динамо"