- Квинси заслужил быть в сборной Нидерландов своей игрой на поле. Тренер мог связать выбор состава с политикой. Хотя, возможно, есть более достойные альтернативы... Но это очень трудно представить, - приводит комментарий Карреры "СЭ".
Напомним, что 30-летний вингер "Спартака" Квинси Промес не получил вызов в сборную Нидерландов на ЧМ-22. Ранее СМИ сообщили, что амстердамский суд признал Промеса виновным в нанесении телесных повреждений своему родственнику и обязал футболиста выплатить компенсацию.
В этом сезоне голландец сыграл в 20 матчах, забив 16 мячей и отдав 7 ассистов.
Каррера: Промес заслужил быть в сборной Нидерландов
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением, что нападающий красно-белых Квинси Промес заслужил поехать на ЧМ-22.
Фото: "СЭ"