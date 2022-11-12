"В перерыве внесли коррективы [по телефону]. В раздевалку Карпин заходить не имел права. В итоге внесённые коррективы сработали вовремя. Как это сказывается на мне? Я просто сегодня обозначал главного тренера", - цитирует специалиста "Матч ТВ".
"Ростов" сегодня в гостях одержал победу над "Крыльями Советов" - 3:1. Южане обошли "Спартак", который еще не сыграл свой матч 17-го тура РПЛ, и на данный момент занимают второе место в турнирной таблице. В активе ростовчан 35 баллов.
Кафанов: я сегодня обозначал главного тренера – Карпин вносил коррективы по телефону
Виталий Кафанов, исполнявший обязанности главного тренера "Ростова" в матче с "Крыльями Советов", высказался о взаимодействии с наставником южан Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"