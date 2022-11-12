– Жалею ли я о том, что перешел из ЦСКА в "Локомотив", открывая турнирную таблицу? Я не жалел ни одного дня, что сюда перешел. Я играю здесь практически в каждом матче, у меня хорошие отношения с одноклубниками, с руководством, я просто верю в лучшее. Даже не хочется сравнивать "Локомотив" и ЦСКА. ЦСКА уже в прошлом, – приводит слова Тикнизяна "РБ Спорт".
На данный момент ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а "Локомотив" никак не может покинуть четырнадцатую строчку. Сегодня "железнодорожники" уступили дома "Спартаку" со счетом 1:2. Наир Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА. За первую команду "армейцев" он провел 43 матча, в которых забил два мяча и отдал четыре результативных передачи. Летом 2021 года Наир перешел из ЦСКА в "Локомотив". К этому моменту на счету Тикнизяна 42 игры за этот клуб, ноль голов и четыре результативных передачи. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года.
Тикнизян: не жалел ни одного дня, что перешел из ЦСКА в "Локомотив"
Полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян сказал, что не жалеет о своем переходе в стан "железнодорожников" из ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"