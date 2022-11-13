Клип на трек под названием Tat-Tat появился на Youtube-канале звукозаписывающей компании TopNotch. Помимо Промеса и Депая в записи поучаствовала группа SFB. За сутки клип набрал 79 тысяч просмотров.
"Раздвигай ноги, тебя не учили не играть с ниггером с русскими деньгами?" - звучит в одном из куплетов нападающего "Спартака".
В нынешнем сезоне Квинси Промес провел 21 матч за "Спартак" во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач. После завершения первой части сезона в РПЛ голландец идет первым в гонке бомбардиров и является лидером по системе гол+пас.
"Раздвигай ноги, тебя не учили не играть с ниггером с русскими деньгами?" Промес записал совместный рэп с Депаем
Форвард "Спартака" Квинси Промес поучаствовал в записи рэп-трека вместе с форвардом "Барселоны" Мемфисом Депаем.
Фото: ФК "Спартак"