"Он приходил на проект "Ледниковый период". Что-то там пробовался-пробовался, но потом в последний день всех кинул и куда-то пропал. Больше к нему никто не обращался", - цитирует Жулина Legalbet.
Александр Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за "Спартак", "Бенфику", "Сельту", "Страсбург", "Кан" и "Алавес". После завершения карьеры игрока он неоднократно заявлял о готовности начать тренерскую работу, но каждый раз ссылался на отсутствие тренерской лицензии.
С августа этого года Мостовой тренирует клуб Fight Nights, выступающий в Медиалиге.
Жулин: Мостовой пробовался на "Ледниковый период", но в последний день всех кинул и куда-то пропал
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой мог принять участие в шоу "Ледниковый период".
Фото: ТАСС