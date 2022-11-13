"Я считаю, что лучший тренер в России на сегодня – это Карпин, потому что без иностранцев его команда показывает невероятный результат в чемпионате. Вы должны аплодировать Валерию Георгиевичу за его работу в "Ростове", - приводит слова Камоцци Metaratings.
Напомним, Валерий Карпин вернулся в "Ростов" в марте этого года. Ранее специалист уже возглавлял ростовчан с 2017 по 2021 годы. Он покинул команду в связи с назначением в сборную России, однако вернулся к совмещению постов после отстранения национальной команды от участия в международных турнирах.
Недавно РФС объявил о продлении контракта с Карпиным до лета 2024 года. Соглашение тренера с "Ростовом" действует до 2026 года.
Камоцци: Карпин - лучший тренер в России. Вы должны аплодировать за его работу в "Ростове"
Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци назвал Валерия Карпина лучшим тренером в России.
Фото: ФК "Ростов"