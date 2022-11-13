Напомним, в прошлом туре "Оренбург" в гостях уступил "Химкам" (0:2). В том матче подмосковная команда одержала победу впервые с августа.
"Важнее всего для меня, чтобы сегодня мы забрали три очка и показывали игру, хорошую по уровню, скорости с агрессивным прессингом. Мы показали это болельщикам и хотели извиниться за нашу игру в Химках, когда отношение к игре было очень плохое. Приятно, когда ты побеждаешь 5:1 в матче с "Краснодаром".Такие результаты - мечта", - цитирует Личку "Матч ТВ".
"Оренбург" на своем поле разгромил "Краснодар" в матче 17-го тура РПЛ (5:1). В составе команды Марцела Лички хет-триком отметился Владимир Сычевой. По голу на свой счет записали Лукас Вера и Джимми Марин. Благодаря этой победе "Оренбург" обошел сегодняшнего соперника в турнирной таблице и поднялся на седьмую строчку по итогам первой части чемпионата России. Следующие игры РПЛ пройдут в марте 2023 года.
Личка - о разгромной победе над "Краснодаром": такие результаты - мечта. Хотели извиниться за нашу игру в Химках
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка прокомментировал разгромную победу над "Краснодаром" в 17-м туре РПЛ (5:1).
Фото: ФК "Оренбург"