"Динамо" можно назвать самой сильной московской командой. Видите, мы у всех выиграли. Во втором круге нужно также у всех московских команд выиграть. Думаю, подтвердим этот статус", — цитирует футболиста "Чемпионат".
"Динамо" сегодня оказалось сильнее ЦСКА (2:1) в дерби 17 тура Российской Премьер-лиги. Ворота "армейцев" поразили защитник Дмитрий Скопинцев и хавбек Муми Нгамале.
Подопечные Славиши Йокановича уходят на паузу в чемпионате России, находясь на четвертом месте в турнирной таблице. Москвичи записали на свой счет 29 очков.
Захарян: "Динамо" можно назвать самой сильной московской командой – подтвердим это во втором круге
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян высказался об успешных результатах бело-голубых в матчах с другими московскими командами.
Фото: ФК "Динамо"