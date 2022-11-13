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Захарян: "Динамо" можно назвать самой сильной московской командой – подтвердим это во втором круге

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян высказался об успешных результатах бело-голубых в матчах с другими московскими командами.
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" можно назвать самой сильной московской командой. Видите, мы у всех выиграли. Во втором круге нужно также у всех московских команд выиграть. Думаю, подтвердим этот статус", — цитирует футболиста "Чемпионат".

"Динамо" сегодня оказалось сильнее ЦСКА (2:1) в дерби 17 тура Российской Премьер-лиги. Ворота "армейцев" поразили защитник Дмитрий Скопинцев и хавбек Муми Нгамале.

Подопечные Славиши Йокановича уходят на паузу в чемпионате России, находясь на четвертом месте в турнирной таблице. Москвичи записали на свой счет 29 очков.


Захарян Динамо ЦСКА Спартак Локомотив Торпедо
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