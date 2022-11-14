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Михаил Кержаков: "Спартак" - главный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков назвал "Спартак" главным соперником сине-бело-голубых за золото.
Фото: ФК "Зенит"
"Спартак" — главный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство. Еще ЦСКА, думаю. "Ростов"? Мы никого не списываем со счетов, но две московские команды, которые я назвал, являются более явными конкурентами, чем "Ростов", на мой взгляд", - цитирует Кержакова "РБ Спорт".

"Зенит" ушел на зимний перерыв на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Петербуржцы набрали 42 очка в 17 турах. Команда Сергея Семака четырежды потеряла очки, лишь раз уступив - "Ахмату" в 16-м туре (1:2). Ближайшими преследователями "Зенита" в таблице являются "Спартак" и "Ростов". Красно-белые отстают от лидера на 6 очков, а ростовчане на 7.

Сезон в РПЛ возобновится в марте 2023 года.






Кержаков М Спартак Зенит
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