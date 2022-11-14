"1:0 считается хорошим счетом. Это в головах и игроков, и персонала. Зачем болельщику приходить на матч, который закончится 1:0? К счастью, я не работал с тренерами, которые строили игру от обороны – мне было бы стыдно играть в такой команде", - приводит слова Лички Sports.ru.
Марцел Личка возглавил "Оренбург" в августе 2020 года. Под руководством чешского специалиста команда в прошлом сезоне пробилась в РПЛ, обыграв в стыковых матчах "Уфу". До "Оренбурга" Личка работал в "Динамо" Брест (Белоруссия) и "Радомяке" (Польша).
"Оренбург" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на седьмом месте в турнирной таблице. В 17-м туре команда на своем поле разгромила "Краснодар" (5:1). Хет-триком отметился Владимир Сычевой.
Личка: зачем фанату приходить на матч, который закончится 1:0? Мне было бы стыдно в команде, играющей от обороны
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка объяснил, почему хочет прививать своей команде оборонительный футбол.
Фото: ФК "Оренбург"