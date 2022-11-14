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Захарян: переговоры с "Челси" идут, все в порядке

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян заявил, что переговоры о его трансфере в "Челси" продолжаются.
Фото: ФК "Динамо"
"Челси" не ответил на запрос "Динамо"? Честно, я об этом не думаю. Можете спросить у моего представителя, у клуба. Всё в порядке - и переговоры идут", - цитирует Захаряна "Матч ТВ".

Напомним, перед во время летнего трансферного окна стало известно, что Арсен Захарян близок к переходу в "Челси". Сообщалось, что лондонцы готовы активировать опцию выкупа россиянина, которая прописана в его в контракте "Динамо". В итоге переход не состоялся, поскольку стороны не сумели достигнуть договоренности о том, как "Челси" сможет выплатить компенсацию в условиях санкций.

В текущем сезоне Захарян провел 20 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.


Захарян Челси Динамо
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