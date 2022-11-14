По данным источника, южане не стали объявлять о переподписании соглашения. Сообщается, что срок нового контракта с голкипером рассчитан до 2026 года. Предыдущий договор истекал после окончания текущего сезона.
Сафонов является воспитанником "Краснодара", в действующем чемпионате России он сыграл в 17-ти матчах, 5 из которых завершились "сухой" победой "быков".
Источник: "СЭ"
"СЭ": Сафонов продлил контракт с "Краснодаром" перед началом сезона
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов продлил контракт с командой перед началом нынешнего сезона.
Фото: ФК "Краснодар"