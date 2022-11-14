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Metaratings: Галактионову пообещали серьезную роль в трансферах "Локомотива" в зимнее трансферное окно

Совет директоров "Локомотива" поддержал нового главного тренера Михаила Галактионова в желании принимать значительное участие в комплектовании команды зимой.
Фото: ФК "Пари НН"
По сообщению источника, совет директоров "Локомотива" поддержал нового главного тренера Михаила Галактионова в желании оказывать значительную роль в комплектовании команды в зимнее трансферное окно. Михаил может предлагать игроков и иметь один из ведущих голосов при согласовании футболистов наряду с председателем совета директоров клуба.

Михаил Галактионов в минувшую пятницу, 11 ноября, провел свой последний матч в качестве главного тренера "Пари НН" против грозненского "Ахмата", о чем сообщил лично на послематчевой конференции. Он работал с нижегородским клубом с лета 2022 года, на протяжении двадцати одного матча. Вчера официально было объявлено о том, что Михаил Галактионов назначен новым главным тренером московского "Локомотива", который перед зимней паузой занимает четырнадцатое место в Российской премьер-лиги, располагаясь в зоне стыковых матчей. Ранее "железнодорожниками" руководил Йозеф Циннбауэр, до прихода Михаила обязанности главного исполнял Андрей Федоров.

Источник: Metaratings


Галактионов Локомотив
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