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Булыкин: "Спартак" – самая сильная команда Москвы прямо сейчас. Они могут составить конкуренцию "Зенита"

Бывший форвард "Локомотива", "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин назвал "Спартак" сильнейшей командой столицы на данный момент.
Фото: news.myseldon.com
–"Спартак" – самая сильная команда Москвы, так как они сейчас находятся на втором месте в таблице. Красно?белые могут составить конкуренцию "Зениту". Надеюсь, и остальные московские команды подтянутся и составят конкуренцию в чемпионской гонке, – цитирует Булыкина "Матч ТВ".

По итогам семнадцати сыгранных туров и окончившейся первой половины чемпионата "Зенит" идет первым в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайшим преследователем команды Сергея Семака является московский "Спартак", отстающий от сине-бело-голубых на шесть очков. В предыдущем туре красно-белые в гостях обыграли "Локомотив" со счетом 2:1, а "Зенит" в "Лужниках" взял три очка против "Торпедо" (2:0). РПЛ ушла на зимнюю паузу и вернется в начале марте 2022 года. В этом году клубам осталось провести до два матча на групповом этапе Кубка России.


Булыкин Спартак
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