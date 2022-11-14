- Эмоции только положительные. Очень хорошо, что победили в московском дерби. Правда, создали себе парочку неприятностей. Могли и больше забить "Локомотиву", но не реализовали свои моменты. Мне понравилась игра. Хорошо смотрелись в первом тайме, полностью доминировали над соперником. Во втором тайме немного что-то не получалось. Поэтому концовка выдалась нервной. Победили по делу! - передает слова Мелёшина "Чемпионат".
В рамках 17 тура Российской премьер-лиги состоялось столичное дерби "Локомотив" - "Спартак", победу в котором со счетом 2:1 одержали гости. Красно-белые в течение первых восьми минут дважды попали в перекладину, а к 29 минуте повели 2:0 - отличились атакующий хавбек Квинси Промес с пенальти и полузащитник Даниил Пруцев. После перерыва "Спартак" не реализовал несколько голевых моментов и "Локомотив" сумел выравнять игру, отыграв один гол усилиями нападающего Вилсона Изидора.
Мелёшин о матче "Локомотив" - "Спартак": во втором тайме немного что-то не получалось, концовка выдалась нервной
Нападающий "Спартака" Павел Мелёшин прокомментировал выездную победу над "Локомотивом" в матче 17 тура РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Спартак"