Карпин: если бы сахар не трескал, играл бы не в "Сельте", а в "Барселоне"

Главный тренер сборной России по футболу и клуба "Ростов" Валерий Карпин высказался о вреде сахара.
Фото: "СЭ"
– Я любил сахар трескать, по рассказам мамы? Ну если бы не трескал, может, играл бы не в "Сельте", а в "Барселоне". Сейчас запрещать сахар точно нужно, – приводит слова Карпина "Чемпионат".

Валерий Георгиевич Карпин не раз высказывался о вреде сахара и нередко подкалывает футболистов по этому поводу, внимательно следит за их весом и физическими кондициями. За испанскую "Сельту" Карпин выступал в период с июля 1997 года по июль 2002 года. Кроме этого, в Испании Валерий Георгиевич играл за "Реал Сосьедад" и "Валенсию". Уже в качестве тренера работал с "Мальоркой". На данный момент совмещает должности главного тренера в сборной России и футбольном клубе "Ростов".


Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Сербский журналист: благодарны, что на Сербию в мире ставят все больше, но поддержка россиян на ЧМ-2022 всегда дороже
Главный тренер сборной Таджикистана – об игре с Россией: никогда не играли с таким сильным соперником
Скопинцев: я подражаю Криштиану Роналду, это мой любимый игрок с детства 1
Бэйл – о состоянии перед ЧМ-2022: я на 100 процентов в форме. Мы молимся, чтобы никто не травмировался
Месси – о фаворитах ЧМ-2022: Франция внушает страх из-за состава и тренера. У Бразилии очень качественные игроки
Роналду: я самая популярная персона в соцсетях на всей планете 2
Скопинцев – о своем голе ЦСКА: меня мотивировали Смолов и Паршивлюк, провели аналитику и количество перешло в качество
Макарчук: неправда, что игроки "Сочи" были недовольны Гараниным. Просто не было результата
Месси: быть Месси имеет свою плохую сторону. Я хотел бы остаться незамеченным
Орлов: Промес сейчас переживает вторую молодость. Абаскаль сумел как-то его убедить, что так надо относиться к игре 2
Карпин: если бы сахар не трескал, играл бы не в "Сельте", а в "Барселоне" 2
Осинькин: я всегда напряжен в трансферные окна, даже очень. Да я уже очень напряжен
14 ноября
Экс-арбитр Федотов - о судействе Москалева в матче "Локомотив" - "Спартак": отстал на 30 метров и не назначил пенальти 1
Рианчо: Карпин и Семак - лучшие российские тренеры современности, оба могут спокойно работать в Европе 4
Карпин: точно не хочу тренировать до 75 лет, как Семин - в этом возрасте надо дома сидеть и внуков воспитывать 1
-