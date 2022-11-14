– Я любил сахар трескать, по рассказам мамы? Ну если бы не трескал, может, играл бы не в "Сельте", а в "Барселоне". Сейчас запрещать сахар точно нужно, – приводит слова Карпина "Чемпионат".
Валерий Георгиевич Карпин не раз высказывался о вреде сахара и нередко подкалывает футболистов по этому поводу, внимательно следит за их весом и физическими кондициями. За испанскую "Сельту" Карпин выступал в период с июля 1997 года по июль 2002 года. Кроме этого, в Испании Валерий Георгиевич играл за "Реал Сосьедад" и "Валенсию". Уже в качестве тренера работал с "Мальоркой". На данный момент совмещает должности главного тренера в сборной России и футбольном клубе "Ростов".
Карпин: если бы сахар не трескал, играл бы не в "Сельте", а в "Барселоне"
Главный тренер сборной России по футболу и клуба "Ростов" Валерий Карпин высказался о вреде сахара.
Фото: "СЭ"