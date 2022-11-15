По сведениям источника, в контракте Слуцкого с "Рубином" не было пункта о выплате компенсации в случае его ухода. Это было инициативой самого специалиста.
Напомним, ранее сегодня "Рубин" объявил об уходе Слуцкого. Специалист возглавлял казанцев с декабря 2019 года. Под его руководством команда впервые покинула РПЛ в прошлом сезоне, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. После 18 туров казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Уткульбаев, с которым команда проведет последние матчи этого календарного года.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Слуцкому не выплатят компенсацию за расторжение контракта с "Рубином"
Леонид Слуцкий, покинувший "Рубин", не получит от клуба неустойку за расторжение контракта.
Фото: ФК "Рубин"