Как сообщают СМИ, в трансферное окно "Спартак" хотел бы укрепить как минимум три позиции. Все переходы будут согласованы с наставником красно-белых Гильермо Абаскалем, либо будут происходить по его инициативе. В клубе ждут согласования бюджета от Лукойла.
Напомним, летом этого "Спартак" перешел под управление "Лукойла". Совет директоров клуба возглавил Александр Матыцын.
"Спартак" располагается на втором месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 баллов
Источник: Metaratings
Metaratings: в "Спартаке" ждут согласования бюджета от "Лукойла" для работы на трансферном рынке
Руководство "Спартака" ждет согласования трансферного бюджета от "Лукойла" для проведения трансферной кампании.
Фото: Sport24