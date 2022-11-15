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Абаскаль встретился с тренерским штабом академии "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль поучаствовал во встрече с тренерским штабом молодежной академии красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
О встрече сообщила пресс-служба "Спартака". Сообщается, что на встрече, которая продолжалась около двух часов, испанец рассказал о своем опыте работы с молодежными командами в Испании и Италии.

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" в летнее межсезонье. С ним красно-белые провели 22 матча, в которых одержали 15 побед, трижды сыграли вничью и три раза уступили. После 17 туров "Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от "Зенита", который лидирует в РПЛ, на шесть очков.


Абаскаль Спартак
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