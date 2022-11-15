"Чистяков и его агент должны благодарить Медведева. Всего за три дня вокруг Дмитрия создался сильный ажиотаж: все начали говорить про то, какой он сильный футболист и поддерживать его. Сейчас как раз открывается трансферное окно — для Чистякова это сумасшедшая реклама", - приводит слова Ташуева Sport24.
Напомним, в 16-м туре РПЛ "Зенит" на своем поле уступил "Ахмату" (1:2). При этом второй гол случился после грубой ошибки защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова. После игры генеральный директор петербуржцев Александр Медведев раскритиковал Чистякова, связав это событие со слухами о возможном трансфере защитника как раз в "Ахмат".
В итоге Чистякова отстранили от работы с основной командой "Зенита", но затем вернули в состав.
Ташуев: Чистяков должен благодарить Медведева. Все начали говорить, какой он сильный футболист и поддерживать
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал скандал с защитником "Зенита" Дмитрия Чистякова, случившийся после матча петербуржцев с его командой.
Фото: ФК "Зенит"