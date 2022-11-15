Матчи Скрыть

Сделать ставку

Ташуев: Чистяков должен благодарить Медведева. Все начали говорить, какой он сильный футболист и поддерживать

Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал скандал с защитником "Зенита" Дмитрия Чистякова, случившийся после матча петербуржцев с его командой.
Фото: ФК "Зенит"
"Чистяков и его агент должны благодарить Медведева. Всего за три дня вокруг Дмитрия создался сильный ажиотаж: все начали говорить про то, какой он сильный футболист и поддерживать его. Сейчас как раз открывается трансферное окно — для Чистякова это сумасшедшая реклама", - приводит слова Ташуева Sport24.

Напомним, в 16-м туре РПЛ "Зенит" на своем поле уступил "Ахмату" (1:2). При этом второй гол случился после грубой ошибки защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова. После игры генеральный директор петербуржцев Александр Медведев раскритиковал Чистякова, связав это событие со слухами о возможном трансфере защитника как раз в "Ахмат".

В итоге Чистякова отстранили от работы с основной командой "Зенита", но затем вернули в состав.


Чистяков Зенит Ташуев Медведев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Игрок "Спартака" Мелешин: шансы на чемпионство есть. "Зенит" достигаем 1
15 ноября
Нигматуллин: Дзюбе не стоит ждать серьезных вариантов в Европе. Может, нужно рассмотреть страны вроде Ирана 1
Шомуродов: мне нравилось играть в России. Думаю, что после матча пообщаемся с Карпиным
Ташуев: Чистяков должен благодарить Медведева. Все начали говорить, какой он сильный футболист и поддерживать
Месси: люблю футбол и наслаждаюсь им, но не думаю, что буду играть еще долго
Габулов: Селихов находится в лучшей форме по сравнению с остальными вратарями сборной
Sky Sports: Руни ошеломлен из-за комментариев Роналду о его внешности. Он не планирует отвечать публично 3
Фабрицио Романо: Кришито расторг контракт с "Торонто"
Защитник "Спартака" Мевля вызван в сборную Словении 1
Что нужно знать перед ЧМ-2022: кто и когда сыграет, кто фаворит, где смотреть 1
Новиков: у меня не было никаких переговоров с "Рубином"
Мостовой - о совете ветеранов "Спартака": как они могут подсказывать тренерам и игрокам? Кто это будет слушать?! 3
Абаскаль встретился с тренерским штабом академии "Спартака" 3
Sport24: Гаранин, Новиков и Черевченко претендуют на пост главного тренера "Рубина"
Английский музыкант об интервью Роналду: придурок
-