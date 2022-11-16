- Карраскаль продолжит выступать за ЦСКА. До июля даже не будем рассматривать предложения по Хорхе. Он очень счастлив в России, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Летом 2022 года ЦСКА выкупил Карраскаля из аргентинского "Ривер Плейта". В этом сезоне 24-летний атакующий полузащитник сыграл в 17 матчах, забив 5 голов и сделав 5 ассистов. Контракт колумбийца с "армейцами" заканчивается в конце сезона 2025/2026. После матча 13 тура со "Спартаком" (2:2) наставник "армейцев" Владимир Федотов публично раскритиковал игрока, после чего Карраскаль не попадал в заявку несколько матчей.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает Карраскаля в 9 миллионов евро.
Агент Карраскаля: Хорхе очень счастлив в ЦСКА. До июля даже не будем рассматривать предложения
Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес прокомментировал будущее игрока в московском клубе.
Фото: РПЛ