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Ташуев - о критике Медведева в адрес Чистякова: это непрофессионально

Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев высказал мнение, что гендиректор "Зенита" Александр Медведев поступил непрофессионально, раскритиковав защитника команды Дмитрия Чистякова.
Фото: ФК "Зенит"
- Сам бы никогда не высказался бы о своем игроке в таком духе через прессу. Когда в твоем распоряжении только домыслы и никаких фактов, такие слова недопустимы. Это непрофессионально. Футболист — продукт, бизнес и капитализация. Зачем задевать личностные качества игрока? – приводит комментарий Ташуева Sport24.

Напомним, что в 16 туре РПЛ "Зенит" у себя дома проиграл грозненскому "Ахмату" (1:2). На 8-минуте центральный защитник Чистяков допустил результативную ошибку, подарив мяч Конате, который сделал счет 0:2. После матча гендиректор "Зенита" Медведев публично раскритиковал защитника и предложил игроку поменять отношение к делу, а также допустил переход Чистякова в "Ахмат". На следующий день Медведев объявил, что Чистяков выведен из основного состава. При этом игрок все равно всю неделю тренировался с основой и готовился к матчу с "Торпедо". Футболист попал в заявку в матче против "автозаводцев", но остался в запасе.


Чистяков Медведев Зенит
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