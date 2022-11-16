По данным источника, ряд клубов РПЛ и ФНЛ получили письма с просьбой рассмотреть возможность участия футболистов в мероприятии. Оно будет посвящено окончанию первой половины текущего розыгрыша турнира.
Сообщается, что специальное мероприятие запланировано на декабрь.
Напомним, в нынешнем сезоне Кубок России проводится в измененном формате – клубы Премьер-лиги начали выступление в турнире с групповой стадии. На данный момент команды провели по 4 матча, до окончания группового этапа осталось 2 тура, которые пройдут в ноябре.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": РФС хочет провести мероприятие по итогам первой половины Кубка России с участием звезд турнира
Российский футбольный союз (РФС) намерен организовать мероприятие с участием звезд Кубка России.
Фото: РФС