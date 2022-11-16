"Захарян сейчас выглядит абсолютно не подходящим европейскому стилю. Когда говорят про "Челси", я думаю, это очень далеко от действительности. Кто его в "Челси" звал? А сейчас Захарян — средний игрок РПЛ, не выдающийся. В России скорость работы с мячом Захаряна устраивает. А в европейский командах вряд ли так получится", — цитирует Орлова Sport24.
Захарян в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги принял участие в 16-ти матчах, в которых записал на свой счет 2 гола и 5 результативных передач.
Летом в СМИ сообщалось об интересе к 19-летнему хавбеку со стороны "Челси". После закрытия трансферного окна пресс-служба с "Динамо" выступила с объявлением, в котором объяснила сорвавшийся трансфер не зависящими от клуба техническими причинами.
Орлов: Захарян — средний игрок РПЛ. Кто его в "Челси" звал?
Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: "СЭ"