По данным СМИ, "Краснодар" решил уволить нынешнего наставника команды Александра Сторожука и начал поиски нового тренера. Сообщается, что клуб уже ведет диалог с потенциальными кандидатами.
Старожук возглавил "Краснодар" весной этого года. Под его руководством команда заняла четвертое место в сезоне 2021/2022. В этом розыгрыше РПЛ команда располагается на 7 строчке в таблице, имея в своем активе 25 очков. В 17 туре Краснодар разгромно проиграл "Оренбургу" (1:5).
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Ильева
Журналист Ильев: в "Краснодаре" сменится главный тренер
"Краснодар" уволит Александра Сторожука и уже начал поиски нового главного тренера.
Фото: ФК "Краснодар"