Отметим, что в стартовом составе" Зенита" появятся Дмитрий Чистяков и Зелимхан Бакаев.
"Факел" находится на последнем месте в группе В, проиграв все четыре матча . "Зенит" набрал 6 очков и находится 3-й строчке, уступая "Крыльям Советов" по личным встречам.
Матч пройдет в Воронеже на "Центральном стадионе профсоюзов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
"Факел" и "Зенит" объявили составы на матч кубка России. Чистяков и Бакаев выйдут в стартовом составе гостей
Стали известны стартовые составы "Факела" и "Зенита" на матч 5 тура группового этапа Кубка России.
скриншот сайт РФС