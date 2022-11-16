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Спордиректор "Оренбурга" Андреев: Личка не наш раб, если поступит предложение, решение будет за Марцелом

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о возможном уходе наставника команды Марцела Лички.
Фото: ФК "Оренбург"
- Не слышал, что "Краснодар" рассматривает Марцела Личку на пост главного тренера клуба. Отпустим ли мы его, если поступит предложение? Он не наш раб, чтобы его отпускать. Если поступит предложение, то решение будет за Марцелом, приводит комментарий Андреева "Чемпионат".

Чешский специалист Марцел Личка возглавляет "Оренбург" с лета 2020 года. В первый же сезон вывел команду в РПЛ, но клуб не прошел лицензирование. В следующем сезоне оренбургская команда в стыковых матчах смогла одолеть" Уфу" (4:3) и вышла в РПЛ. В этом сезоне Оренбург находится на 8 строчке, имея в своем активе 25 очков. В 17 туре команда под руководством Лички разгромила "Краснодар" со счетом 5:1. Это победа стала самой крупной в истории "Оренбурга" в рамках РПЛ. Контракт чешского специалиста рассчитан до конца нынешнего сезона. В руководстве "Оренбурга" рассказали, что тренеру предложено новое соглашение.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Личке "Краснодара".


Оренбург Личка Краснодар
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