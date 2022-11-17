– Остается ли у "Локомотива" шанс, чтобы побороться за место в тройке? И игроки, и тренеры команды максимально амбициозны. Мы будем ставить перед собой такую цель. И смотреть только вперед, двигаться поступательно, стараясь в каждом матче выдать свой максимум, – приводит слова Галактионова издание "Гудок".
Напомним, что московский "Локомотив" объявил о назначении Михаила Галактионова новым главным тренером сразу после окончания первой части Российской премьер-лиги. В последнем туре перед паузой "Локомотив" уступил дома "Спартаку" со счетом 1:2, а "Пари НН", которым ранее руководил Галактионов, в последнем матче Михаила в Нижнем Новгороде обыграл "Ахмат" со счетом 3:2. "Локомотив" по итогам семнадцати сыгранных туров занимает четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей. До третьего места, на котором находится "Ростов", "железнодорожникам" не хватает двадцати двух очков.
Галактионов – о шансах "Локомотива" на место в тройке РПЛ: мы будем ставить перед собой такую цель
Новый главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о целях команды на вторую часть сезона в РПЛ.
Фото: ИД "Гудок"