– Для того, чтобы все получалось, должен быть определенный уровень функциональной готовности. И команда должна быть ментально сильная, биться на поле. Это очень важно. Например, в недавнем матче со "Спартаком" во втором тайме у игроков "Локомотива" была страсть, эмоции. Это своеобразный фундамент, который мы постараемся использовать в дальнейшем, – приводит слова Галактионова "Гудок".
"Локомотив" принимал на своем "Спартак" в минувшие выходные, в рамках семнадцатого тура Российской премьер-лиги, которая сейчас ушла на зимнюю паузу и вернется только в марте 2023 года. Красно-белые обыграли "железнодорожников" со счетом 2:1, забив оба своих мяча в первом тайме. Во втором тайме хозяева смогли отыграть один мяч – отличился Вильсон Изидор, вышедший на замену в перерыве. Михаил Галактионов по окончании семнадцатого тура покинул должность главного тренера "Пари НН" и возглавил московский "Локомотив", который на данный момент занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей.
Галактионов: во втором тайме со "Спартаком" у игроков "Локо" была страсть, эмоции. Мы постараемся это использовать
Новый главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о том, что "железнодорожникам" нужно оставить и изменить во второй части чемпионата.
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