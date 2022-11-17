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Галактионов: на Кубок России у "Локомотива" экспериментов не будет. Важно выиграть оба матча и выйти в следующий этап

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о настрое команды на оставшиеся матчи в Кубке России – против "Краснодара" и "Пари НН".
Фото: "СЭ"
– Мы не делим турниры по значимости. Кубок России важен для нас, как и РПЛ. Тем более что "Локомотив" всегда был кубковой командой и много раз выигрывал этот трофей. К тому же ближайшие матчи "Локомотива" в Кубке – против "Краснодара" и "Пари НН" – чрезвычайно важны для нас с точки зрения изменения психологии и игровой составляющей. Экспериментов не будет – нам важно выиграть эти матчи и выйти в следующий этап, – цитирует Галактионова "Гудок".

Напомним, что Михаил Галактионов возглавил московский "Локомотив" 13 ноября 2022 года. За два дня до этого он покинул пост главного тренера в "Пари НН". В Российской премьер-лиге "Локомотив" занимает четырнадцатое место, располагаясь в зоне стыковых матчей. Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и вернется в начале марта 2023 года. В этом году у Михаила Галактионова и игроков "Локомотива" осталось два матча в групповом этапе Кубка России – против "Краснодара" (на выезде, 23 ноября) и против "Пари НН" (дома, 27 ноября). "Железнодорожники" идут вторыми в группе, отставая от лидирующего "Пари НН", из которого Галактионов и ушел, лишь по дополнительным показателям. "Краснодар" отстает на одно очко, "Химки" – на семь.


Галактионов Локомотив Кубок России
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