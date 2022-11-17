По данным источника, 25-летний колумбиец не хотел приезжать на сборы минувшим летом и желал покинуть клуб. Сообщается, что футболист был готов приостановить контракт, если бы руководство "Сочи" отказалось от трансфера игрока в более сильную команду.
Напомним, в минувшее межсезонье Кассьерра пополнил состав "Зенита". В текущем розыгрыше чемпионата России колумбийский нападающий сыграл в 14-ти матчах и отметился тремя голевыми передачами.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Кассьерра мог приостановить контракт с "Сочи", если бы клуб не продал его в "Зенит"
Форвард "Зенита" Матео Кассьерра мог приостановить контракт с "Сочи".
Фото Global Look Press